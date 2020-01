Carmen Barbieri habló sobre el escándalo entre Fede Bal, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Esta semana, una nueva polémica estalló cuando se conoció el enojo de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia por los ruidos molestos que generaba Fede Bal con sus fiestas en el country donde los actores se hospedan por las temporada teatral en Mar del Plata.

Después de denunciarlo, Heredia le habló cara a cara "de una manera no cordial" según relató el artista durante una nota. Ahora, en medio de este entredicho, Carmen Barbieri dio su opinión sobre el cruce entre su hijo y el actor: “Lamentablemente salió al aire. Qué se le va a hacer. Tengo entendido que pidió disculpas la señora (Brenda) Gandini. Él (Gonzalo Heredia) fue a encararlo al camarín, cosa que no se hace en horarios de trabajo. ¡Vive al lado, tocale el timbre!", dijo la artista en una charla con Radio Mitre.

La capocómica aseguró que su hijo no hace las fiestas escandalosas que denunció la pareja, sino que "llega del boliche y se tira a la pileta con amigos o hace asados". Además, aclaró: "Si pone música lo hace adentro de la casa, trata de cuidarse para no molestarlos", y agregó que "los ruidos no son tan exagerados como lo que se habló”.