ShowMatch busca remontar el rating con humor inspirado en Masterchef

Marcelo Tinelli volvió el lunes de la semana pasada a la televisión con ShowMatch (eltrece) pero el rating no lo acompaña. De la vereda de enfrente está Telefe con Masterchef Celebrity 2 que viene siendo un total éxito. Y si bien no es competencia directa, ya que no comparten la totalidad de su franja en el aire, lo cierto es que durante los minutos en que el ciclo liderado por Santiago del Moro enfrentó al show comandado por Marcelo, la diferencia en las mediciones fue por encima del doble a favor del tanque del canal de las pelotas. Ahora, el empresario nacido en Bolívar intentará hacer de las suyas al lanzar este viernes su propia versión del reality de cocina, Politichef.

ShowMatch da pelea con el humor: lanzan "Politichef", inspirado en Masterchef.

La producción de Marcelo Tinelli busca remontar los números que viene arrojando ShowMatch en su formato de La Academia, aunque sus intentos llegan con ideas muy asociadas a la competencia. Primero, con la participación de anoche Fátima Flórez imitando a Mariana Nannis, en compañía de Fredy Villarreal en el rol de Alex Caniggia, en clara alusión al revuelo que se fue generando tras la salida del joven de Masterchef Celebrity 2.



Este viernes finalmente llegará a la pantalla de ShowMatch la versión humorística del reality de Telefe, “Politichef”. Con Cristina a la cabeza, el viernes dedicado al humor, ingresan los primeros seis "jugadores": Alberto Fernández (Fredy Villarreal), Cristina Kirchner (Fátima Florez), Axel Kicillof (Iván Ramírez), Ginés González García (Milton Re), Horacio Rodríguez Larreta (Martín Bilik) y Diego Santilli (Juampi González).



¿Logrará Marcelo Tinelli y su producción repuntar el rating de ShowMatch con su versión de Masterchef Clebrity?