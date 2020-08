Conocé a Bernardo, el nuevo novio de Rocío Oliva

Rocío Oliva dejó de lado el hermetismo y se animó a abrir su corazón. A pesar de ser celosa de su vida privada, la ex de Diego Maradona confirmó que le dio una nueva oportunidad al amor.

La deportista está en pareja con Bernardo, un argentino que tiene un hostel en Río de Janeiro, donde se conocieron el año pasado. “Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más”, confirmó en La Jaula de la Moda.

Al igual que ella, el empresario es fan de River y mantiene un perfil bajo, a pesar de que hace algunas semanas la rubia subió algunas postales con él en sus redes sociales. “No estoy conviviendo porque él está trabajando, yo también y es un poco complicado. En un momento le dije que podíamos haber pasado parte de la cuarentena juntos”, contó Oliva.

“Me dijo: ‘Estaría bueno que pasemos la cuarentena juntos como para poder conocernos más y demás. Aunque sea una etapa'. Yo le dije que sí, que genial. Y después quedó ahí el tema, aunque yo se lo recordé después”, agregó.

¡Qué viva el amor!