Coti Romero ganó una popularidad muy grande gracias a su paso por Gran Hermano. La joven correntina pide pista, sin embargo, en las últimas horas trascendió que una aparición paga le habría salido muy mal.

Fue Yanina Latorre en LAM quien contó que estuvo en los Carnavales de Corrientes, provincia natal de Coti, y allí se enteró del gran enojo que tuvo la producción con la ex Gran Hermano, por una exorbitante suma de dinero que pidió para ser parte de los festejos.

“Coti pidió plata para ir a la comparsa y se ofendieron todos porque ella es correntina, y se supone que un correntino lo lleva en la sangre”, comenzó Yanina.

Luego, reveló: “Pidió un millón de pesos para ir. Todos le dijeron que no. Para mí, enloqueció”, siguó la panelista. Sin embargo, todo habría terminado muy mal para Romero, quien según Yanina terminó yendo “por el pasaje” que le pagó una importante cervecera.

“Cuando llegó, empezó a negociar y ninguna de todas las comparsas que forman parte del Carnaval la aceptó. (Porque) cuando vos vas, la comparsa te tiene que aceptar”, explicó Yanina. "Estaban todos muy enojados", cerró.

Coti de Gran Hermano fue vinculada a Fede Bal: su inesperada reacción

Días atrás, Coti fue abordada por LAM y Ángel de Brito le hizo una pregunta que la descolocó.

En medio del escándalo que está viviendo Fede Bal por sus múltiples infidelidades, el periodista le consultó a la joven: "¿Estuviste con Fede Bal?".

La reacción de ella fue de negativa inmediata: "¡No! No, por favor, no. No es mi tipo", aclaró. "Fijate si te escribió (en Instagram)", acotó Yanina Latorre ante la respuesta de Coti.

"No me sigue y no me mensajeó. ¡Y, mejor!", dijo, saliendo del paso de esa polémica.

VO