Dalma Maradona reveló que finalmente, Diego Maradona, conoció a su hija, Roma

Hace un tiempo, muchos se preguntaron por qué Diego Armando Maradona no había conocido a Roma, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, su marido. En su momento, la actriz, hija mayor del exjugador justificó el hecho diciendo que antes de presentarle a su beba, debía tener una charla con su padre. Pero atrás quedó ese diálogo que tenían que mantener y este pasado 2 de abril, día en que cumplió años recibió una video llamada de Diego, Claudia Villafañe y su hermana Gianinna y así en plena cuarentena celebró a la distancia en familia.

Tras la celebración de su cumpleaños, Dalma le concedió un móvil al programa "Hay que Ver" y allí reveló lo que muchos se preguntaban si ya su padre había conocido a su nieta: "¿Tu papá ya la conoce a tu hija? ¿Ya la vio?", le preguntó Fernanda Iglesias y ella respondió, para asombro de todos: "Sí, ya la conoce hace un montón".

Desde el estudio, José María Listorti se mostró entusiasmado con la noticia y preguntó: "¿Y, baboso total?" y Dalma respondió: "Sí, recontra. Lo que pasa es que yo no lo quise decir porque para mí no era necesario decir 'che, sepan todos que ya la conoció'. Eso corría por cuenta de los demás. No es que la conoció hoy por videollamada. La conoce hace un montón", sentenció.

Tiempos de paz en el clan Maradona...