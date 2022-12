Eiza Gonzalez y Jason Momoa, según Daily Mail, se separaron en nuestro invierno pasado. Y, días atrás, se vio a la actriz muy bien acompañada.

En la web oficial del medio de comunicación, señalaron que llegó a la fiesta de Leonardo DiCaprio el jueves por la noche junto al actor de Encantada, James Marsden.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Catch de West Hollywood y, al llegar, la actriz negó el romance a los fotógrafos. "La gente tiene amigos", aseguró.

Aún así, la noticia recorrió todos los portales del mundo y continúa la sospecha de un posible nuevo amor entre ellos.

Eiza González y James Marsden.

Jason Momoa y Eiza Gonzalez: algunas de sus últimas imágenes juntos

Jason Momoa y Eiza Gonzalez se habían reconciliado en agosto y las imágenes fueron publicadas en Guacamouly.com.

Allí se los veía paseando por Malibú, Los Ángeles, en la Harley Davidson del actor, un amante de las motos.

Seguramente que, en parte, el acercamiento de la pareja tuvo que ver con el accidente que sufrió el intérprete de Aquaman semanas atrás en una ruta. Quizás fue una excusa para que la actriz, de quien se había separado recientemente, se acercara para darle su apoyo y finalmente hubo reconciliación.

Jason Momoa y Eiza González / Foto: Guacamouly.com

Sobre el accidente

Desde Us Weekly cuentan que Jason Momoa conducía por Old Topanga Road cuando otro automovilista cruzó la doble línea amarilla y chocó contra su Oldsmobile de 1970.

El otro conductor iba en moto y salió despedido de la misma durante la colisión. El hombre de 21 años fue atendido por heridas leves en el cercano Hospital de Northridge, según la Patrulla de Carreteras de California. El accidente se está investigando actualmente.

Jason Momoa y Eiza González / Foto: Guacamouly.com

Días atrás, el ex de Eiza González, fanático de las motos, había hecho un gran anuncio: "Estoy muy emocionado de compartir mi segunda colección de Harley Davidson con todos ustedes. Inspirada en mi amor por las motos vintage y por mi casa", comenzó contando en sus redes. Y luego señaló: Lo fotografiamos todo mientras corría en la tierra con mis amigos filmando nuestro nuevo programa On The Roam. No puedo esperar a que lo vean. Espero que disfruten de la colección, todo se ve mejor sucio".

Jason Momoa de 42 años y con dos hijos, celebra la vida y agradece tener una nueva oportunidad para seguir disfrutando de todo lo que le gusta hacer, como las motos y la actuación.