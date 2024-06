Cazzu decidió romper el silencio después de que Christian Nodal, padre de su hija Inti, confirmara públicamente su relación con la también cantante Ángela Aguilar y generara una fuerte polémica que no escapó a las especulaciones sobre supuestas infidelidades.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Cazzu expresó su fortaleza y su enfoque en su bienestar y el de su bebé, agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores.

El contundente mensaje de Cazzu en las redes

"Me siento abrumada por la cantidad de atención no deseada de la prensa, pero quiero asegurarles que me encuentro bien", escribió la artista, resaltando que no está acostumbrada a ser el centro de las polémicas.

La cantante dejó claro que su principal preocupación es el bienestar de su familia. "En este momento, mi prioridad es cuidar de mi bienestar y del de mi bebé, por lo que estoy dedicando mi tiempo y energía a ello", explicó.

"La vida es un camino lleno de altibajos, con momentos buenos y malos, y las personas también somos así, complejas y llenas de matices. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero es importante recordar que todo es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento", reflexionó.

Por último, Cazzu resaltó: "Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que me han enviado buenos deseos y energía positiva. Su apoyo significa mucho para mí en este momento", concluyó.

