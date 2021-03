El drama de Marcelo Araujo: echaron a sus hijas del departamento por usurpación

Mientras atraviesa un duro cuadro de coronavirus, las hijas de Marcelo Araujo fueron detenidas por la policía por intento de usurpación en el departamento donde vive el periodista.

Según informaron en Intrusos, Florencia Zilberman y Soledad Tuny Testi, quisieron entrar a la casa en la que el conductor vive con su esposa Graciela Guadalupe Ocampo.

Las mujeres habrían llegado al lugar con un camión de mudanza para llevarse algunas cosas. "La policía las echó y franjó el departamento, evitó que se lleven los bienes", dijo Mariana Gallego, abogada de la esposa de Araujo.

"Dijeron que no estaba casado pero el matrimonio es legítimo", aseguró la letrada que confirmó que la pareja se casó en 2008 en Estados Unidos.

Marcelo Araujo, internado por un accidente doméstico y con coronavirus

Marcelo Araujo fue hospitalizado en el Italiano después de sufrir una severa caída. La información la dio Mariana Brey en LAM, quien también confirmó que el conductor tiene coronavirus y en este momento se encuentra en terapia y sin celular.

"Esto fue el viernes por la noche. Si bien es Covid positivo, ingresa porque tiene una caída de la altura de su cuerpo. Él se habría caído en su domicilio, de la cama. Le hicieron un montón de estudios", expresó la panelista ni bien trascendió la noticia.

"Tuvo una cánula nasal para dar oxígeno pero que no estaba grave. Estuvo en observaciones. Había una posibilidad de que le dieran de alta, todavía no me lo pudieron confirmar. Está fuera de peligro, controlado", agregó Brey sobre el periodista de 73 años.