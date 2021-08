El dramático momento que atraviesa Luisito uno de los campeones de "Cuestión de Peso"

Hace años atrás, Luis Zerda se hizo popular por su paso por "Cuestión de peso". El joven llegó ahí siendo casi un adolescente y se ganó el corazón de la gente que vio todo el esfuerzo en su lucha contra la obesidad. Pero al dejar el ciclo el tratamiento quedó en un segundo plano.

Tuvo muchas recaídas y este año, su salud se vio afectada. En mayo estuvo internado y si bien logró salir adelante, en las últimas horas tuvo que ser ingresado al Hospital de Las Parejas, Santa fe.

Según Infobae, Luis debe iniciar un tratamiento de inmediato para bajar 120 kilos ya que debe ser sometido a una cirugía. Ahora el problema mayor es es que en su ciudad Las Parejas, no cuentan con las herramientas necesarias para ayudarlo pues allí no hay nutricionistas que puedan atenderlo y él no tiene obra social ni prepaga

Desde su cuenta de Facebook, el ex 'Cuestión de peso' relató en primera persona su situación: "Les cuento que desde el jueves pasado estoy internado en el hospital de Las Parejas. Estoy bien, me siento con ganas de dar pelea. Quiero agradecer a la gente del hospital y a los doctores que están haciendo un gran trabajo. "Sé que es un largo camino pero hoy estoy decidido. Gracias a todos siempre por la buena onda".

El dramático momento que atraviesa Luicito uno de los campeones de "Cuestión de Peso".

¡FUERZA!

FL