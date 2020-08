El dramático presente de Mirta Wons: sin trabajo, aislada y sin ahorros

Sin duda junto con la música, la actuación, tanto en televisión como en teatro o el cine son de los rubros más afectados por la pandemia que ocasionó el Coronavirus que arribó a la Argentina a fines de febrero e hizo que el Gobierno Nacional dicte la cuarentena obligatoria el 20 de marzo pasado. Son muchos los artistas que atraviesan duros momentos y una de ellas es la actriz Mirta Wons quien en una entrevista contó que respeta el aislamiento pero que ya no puede seguir sin trabajar debido a que no tiene ahorros para vivir. Aquí su duro relato.

“Al principio, como a todos, nos arrasó. Te preguntás hasta dónde me pasa a mí y hasta dónde le pasa al otro. O hasta dónde me pasa porque soy actriz y no tengo trabajo. Me revienta la palabra reinventate porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar, no es que me gusta la camarita. Necesito actuar, ¡es sangre en las venas!”, dijo y siguió...

"Doy gracias todos los días a Dios primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos. En estos tiempos de cuarentena soy el monumento al llanto, vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamadas. Tratar de hacer proyectos es muy raro”, agregó y finalmente relató su duro momento...

“No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar”, finalizó en diálogo con revista Pronto.