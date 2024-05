Las vidas amorosas de las figuras públicas siempre han generado interés y especulaciones, y el caso de Facundo Moyano y Eva Bargiela no es la excepción. Recientemente, el dirigente político se vio en el centro de la atención mediática cuando le preguntaron sobre su separación con la modelo.

Durante una entrevista en el programa "Poco Correctos", Facundo Moyano no pudo disimular su incomodidad al ser cuestionado sobre su situación sentimental. Sin embargo, con una franqueza inesperada, el exdiputado confirmó que él y Eva están separados desde agosto del año pasado, incluso mencionando que están en proceso de divorcio.

“No, con Eva estamos separados desde el 6 de agosto del año pasado, justamente esta semana estamos haciendo los papeles del divorcio. Y bueno, intentamos y no funcionó, como tantas parejas, como tantas relaciones”, se sinceró .

La curiosidad de los entrevistadores no cesó ahí, indagando si la participación de Eva en "Bailando por un Sueño" había influido en su decisión de separarse. Aunque Moyano evitó dar una respuesta directa, su reacción y sus palabras insinuaron que la exposición pública de Bargiela podría haber sido un factor en la ruptura.

El insulto que Eva Bargiela le dijo a Facundo Moyano y él no le perdona

Eva Barbiela y Facundo Moyano sorprendieron con su separación a mediados del 2023. La modelo y el dirigente político siguieron con su vida y su divorcio quedó en "stand by".

Meses atrás de su ruptura, la pareja estuvo en el diván de "Corta por Lozano" y salió a la luz el insulto que le dijo la modelo al dirigente político y que él no perdona ni olvida. "A mí algunas veces me habrás puteados", comenzó diciendo Facundo Moyano. "Bueno amor, te lo mereces a veces", arrojó Eva Bargiela entre risas. Luego, el dirigente político arrojó: "Te acordás que al principio de todo me dijiste, que yo me re ofendí 'la verdad, sos un grasa'".

