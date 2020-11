Tras el llanto de Romina Pereiro, la reacción de Jorge Rial por el conflicto con Morena Rial

Romina Pereiro pasó por “PH, Podemos Hablar” y no pudo evitar romper en llanto al momento de hablar de la familia ensamblada que formó con Jorge Rial. Como es de público conocimiento, la pareja está en conflicto con Morena Rial, quien aseguró que la mujer de su papá es “peor que Kämpfer”. Ahora, el periodista, tuvo una contundente reacción luego de que se viera el llanto de su mujer en el programa de Telefe.

“No es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que no tienen que ver conmigo y que yo trato de acompañar desde el lugar que puedo. Tuvimos buenos momentos como familia ensamblada y otros no tanto. Hay cosas que yo prefiero no tocar personalmente, pero lo que sí quiero que quede claro es qué hay mucho amor”, expresó Romina Pereiro en "PH."







Tras estos dichos de Romina Pereiro en el programa de Andy, utilizó las redes sociales para mostrar como la banca su marido. Fue así como compartió una publicación que expresa el contundente el apoyo de Jorge Rial frente a esta situación.



En la imagen se puede ver la mano de la nutricionista entrelazada a la la del periodista, y lo musicalizó con el tema “Love is Strong” de “The Rolling Stones”.