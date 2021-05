El Pepo y su adicción a las drogas: "Pensé que me iba a morir de sobredosis, no estaba en mi cabeza parar"

El Pepo abrió su corazón con Gaston Pauls y en una estremecedora entrevista, el cantante de cumbia dio detalles sobre el calvario que atravesó durante años por su adicción a las drogas. Además, se refirió al desenlace trágico ocurrido el 20 de julio de 2019: el accidente en el que fallecieron el trompetista Ignacio Abosaleh y el asistente Nicolás Carabajal cuando la camioneta que manejaba el artista volcó en la ruta provincial 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores.



Luego de atravesar muchos años de consumo, hoy hace más de un año que El Pepo está en recuperación. Invitado a Seres Libres, habló de los momentos más difíciles de su vida.



"Siento angustia y tristeza por lo que pasó el 20 de julio de 2019. Siento la ausencia de dos personas con las que compartí muchas cosas. Fue lo más feo que me pasó en mi vida. Estoy tomando consciencia de un montón de cosas. tengo 46 años, no soy un pibe de 20 y no puedo seguir viviendo la vida loca. Tengo esta vida nomás, y la tengo que disfrutar y ser más fuerte que nunca. Creo que El Barba nos da las peores batallas a los mejores soldados", afirmó el cantante, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria por doble homicidio ya que era él quien conducía.

El Pepo.

"La cocaína fue la primera droga que probé, y sentí una sensación de poder. Después empiezo a consumir pasta base en 2004. No consumía otra cosa que no sea eso, dejé de tomar alcohol y cocaína. La pasta base derrumbó mi vida, me sacó interés de todo lo demás, hasta de cantar. Mi vida tomo otro rumbo, fue cayendo. El ambiente que me rodeaba era más pesado. Me había dejado de cuidar en todo aspecto. La pasta base te seca el corazón", explicó El Pepo.



"El primer disco que yo grabo se llamó "Con síndrome de abstinencia", porque tuve que estar todo el tiempo que grabamos sin consumir, pero después volví. Pensé que me iba a morir de sobredosis, no estaba en mi cabeza parar. Con la droga perdí la libertad de ser yo, llegué a buscar comida en la basura, le mentía a mi familia, no era digno de merecer un abrazo", dijo el cantante.



En ese sentido, El Pepo contó cómo cambió su vida ir a prisión: "A partir de mi primera causa por drogas, empiezo a querer enderezar mi vida, mediante tratamientos, charlas, contención familiar. Ahí me di cuenta que tenía un problema, pero no lo quería solucionar. Yo modifique mi vida para no cometer más un delito, para que los pibes que están en cana sepan que tienen una posibilidad cuando salen. Pero nunca me quise poner en el ejemplo de la droga, porque sabía que podía pisar el palito".