El Pollo Álvarez se sumó al furor de las figuritas del Mundial y recibió un mensaje de Messi

Con pocos meses para que empiece el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la emoción es tal que la llegada del álbum de figuritas causó gran furor entre chicos y grandes. El Pollo Álvarez fue justamente una de las celebridades que en los últimos días se estuvo dedicando a abrir paquetes con la ilusión de encontrar la estampa de Leo Messi y finalmente tuvo éxito.

El conductor compartió un video en donde se muestra con su esposa, Tefi Russo y con la hija de ella, mientras abren paquetes de figuritas. En un momento, el Pollo detuvo su búsqueda y les anuncia que había encontrado la imagen de Messi que tanto ansiaba.

"Mide 1.70 metros...", dijo primero para que trataran de adivinar de quién se trataba, aunque inmediatamente reveló que era la figurita del astro. Emocionado, Álvaerez incluso encontró otra del "Diez" de la Selección y junto al video que subió a Instagram, escribió: "Late por dos".



Pero eso no fue todo, ya que al ver el video, el propio Messi decidió comentarle: "Ja, ja, ja, ja... Qué personajes. ¡Qué bueno!", le dijo al ver el gracioso clip.

Luisana Lopilato mostró el fanatismo de Noah Bublé por Lionel Messi

la actriz mostró una foto con su primogénito, Noah Bublé y su perrita, tirados en el sillón. "Con Noah ya estamos contando las horas para conocer a la nueva integrante", escribió la esposa de Michael Bublé.

Luego, Luisana Lopilato contó un pedido especial que le hizo su hijo mayor: "Mientras tanto me propuso mirar los 100 goles de Messi y contarme sus tácticas".

En la siguiente Historia de Instagram, la ex Rebelde Way señaló junto a una foto de Lionel Messi: "Noah me dice que las letras "NB" que tiene la camiseta del PSG son por su nombre".

Además, la rubia etiquetó no sólo al astro del fútbol sino también a su mujer, Antonela Roccuzzo.