Sofía Aldrey tuvo la audiencia de mediación con Yanina Latorre y Estefi Berardi por la denuncia que hizo la panelista de "Mañanísima" por la supuesta creación y distribución de chats falsos entre ella y Fede Bal.

Paula Varela reveló en "Socios del Espectáculo" que tuvo la oportunidad de hablar con Sofía Aldrey: "Ella está en Madrid en este momento porque el abuelo le regaló un departamento y lo está remodelando, está muy contenta, pero vuelve en estos días y no quiere hablar mucho de esto".

Fede Bal y Sofía Aldrey.

Qué dijo Sofía Aldrey

"Me dijo que hable con sus abogados y ellos me cuentan que Sofía está en una instancia de mediación con Estefi Berardi, al igual que Yanina. La mediación civil está cerrada, va a juicio directo porque no llegaron a ningún acuerdo", agregó la periodista.

Como si eso fuera poco, Paula Varela añadió: "También la penal. Tuvieron el zoom, ellas no se vieron y continúa todo mal". De esa forma dejó en evidencia que Sofía Aldrey no tiene intención de ceder y que será la Justicia quien dirima esta situación.