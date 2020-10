En medio del escándalo: More Rial escribió un fuerte mensaje que después borró

Morena Rial terminó con la paz que reinaba en la familia y, de manera inesperada, desató un huracán en el clan.

La joven disparó contra Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial, y atacó al periodista después de una discusión que se dio en el cumpleaños del conductor de Intrusos semanas atrás.

"Me cansé de que Romina sea falsa, porque ella no tendría que haber respondido si es una mina viva que no quiere problemas. Tiene 20 años más que yo, vendría a ser la adulta por así decirlo, porque yo también soy adulta, pero la que debería ser más madura y decir basta es ella. Pero ella es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá", dijo More en declaraciones al sitio Ciudad.com.

Con él me peleé el viernes. En realidad, le mandé un audio en el que le decía algunas verdades y desde ahí no me contestó más", agregó sobre Jorge quien también mantuvo un fuerte cruce con el hermano de Susana Giménez, Patricio Giménez.

Pero en medio de este desbarajuste, la mediático hizo de las suyas en Instagram y compartió un mensaje que después decidió borrar. "Sos patético hermano. Una mafia", expresó en Insta Stories pero que después "bajó". Antes, también escribió: "Que comience el matriarcado".

Mientras su papá se cruzaba con "Pato", salieron también a la luz mensajes que la cantante le envió al músico apoyando sus dichos contra Pereiro. " Hola ¿cómo estás? Ahí vi tus historias", le escribe More al hermano de "Su". "¿La posta? Te felicito porque nadie se mete con el gran Jorgito?", fue el siguiente mensaje que compartió la página Chusmeteando.