Enterate cuál fue la gravísima acusación que recibió Matías Morla por parte de su exmujer

Matías Morla enfrenta una grave acusación por parte de su exmujer, Florencia Wendel, madre de su hija de cuatro años quien lo acusa de no cumplir con la cuota alimentaria de la niña que ambos tuvieron.

Según revelaron en Los Ángeles a la Mañana, el último abogado de Diego Maradona, estaría envuelto en un escándalo con su expareja Florencia Wendel, con quien fue padre de Franca ya que la madre le reclama que cumpla con la cuota alimentaria correspondiente.

"Ella está viviendo en los Estados Unidos, en Miami, hace mucho tiempo. La nena va al colegio allá y están bien, no quieren volver a Argentina. Pero él está ausente en lo económico, no tienen un acuerdo judicial ellos. Matías le sigue pagando un mínimo, lo mismo que le pasaba cuando vivía acá que alcanza para un supermercado, y allá no es nada. No estaría cumpliendo", comenzó aclarando la Maité Peñoñori.

"La cosa es que él se casa en octubre con su nueva pareja y ella viajaría para que la nena pueda estar con su papá. El tema es que no tienen un acuerdo formal y él no tiene visa para ir a Estados Unidos a verla", comentó

Franca nació en febrero del 2017 y es la tercera hija del abogado ya que él es padre de dos chicos más, Magdalena de 15 años y Felipe de 13 años, fruto de una relación anterior.

La feroz reacción de Gianinna Maradona hacia Matías Morla

Matías Morla rompió el silenció y habló de todo, tras la muerte de Diego Maradona. Además, atacó a Dalma y Gianinnina con fuertes acusaciones.

Al escuchar las declaraciones del letrado, Gianinna que se encuentra en el su junto a Daniel Osvaldo, fue tajante en su cuenta de Twitter: "Me encantaría contestarle xq tengo con que pero debería sentarme y tranzar con los que no quiero ni debo así q mi única RESPUESTA si queres ponerle un titulo es MI SILENCIO."

FL