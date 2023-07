Fernanda Iglesias reveló en LAM que se separó de Pablo Nieto al regresar de su viaje a España. La panelista arrancó la semana confirmando su ruptura amorosa, y aunque no habían trascendido mayores detalles, ahora volvió a hablar del tema revelando que existieron infidelidades.

El tema se desató en el programa de Ángel de Brito luego de que Fernanda se decidiera responder preguntas de sus seguidores en Instagram. En uno de los mensajes, le consultaron: "¿Se perdona una infidelidad?". Sin vueltas, Iglesias respondió: "El problema es cuando te meten los cuernos más de una vez".

Fernanda Iglesias reconoció las infidelidades de su ex

Las palabras de la panelista resonaron con fuerza y De Brito apuntó: “Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijo.

Sincera, Fernanda lo confirmó: “Y sí, era insoportablemente celosa”. Pero en medio de su descargo, Nazarena Vélez la increpó: “¡No es así, Fernanda! Si a vos te están dejando un anzuelo para que veas que está garch… con una, con otra y con otra… Si no cortás, va a llegar un momento en el que vas a cortar, te vas a volver loca. Y si encima del otro lado tenés una negativa, ¡vamos, loco!”, le arrojó.

“Él siempre me elegía a mí, y esta vez no me eligió a mí”, reconoció Iglesias, apesadumbrada por la situación. “Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo, y me lo demostraba. Yo sufría un montón”, cerró, revelando la verdad.

