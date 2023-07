Fernanda Iglesias comenzó la semana en LAM revelando que decidió separarse de Pablo Nieto, su pareja durante 14 años.

Al regresar de su viaje a España, la panelista tomó la determinación y lo informó publicamente, pero luego, fue más allá y habló de "infidelidades" que ya no pudo tolerar.

“Él siempre me elegía a mí, y esta vez no me eligió a mí”, reconoció Iglesias en LAM cuando le consultaron por los motivos de la ruptura.

“Nunca me admitió nada, pero siempre era bueno conmigo, quería estar conmigo, y me lo demostraba. Yo sufría un montón”, cerró, revelando la verdad.

Quién es Pablo Nieto, el ex de Fernanda Iglesias

Pablo Nieto es productor televisivo y conoció a Fernanda Iglesias conoció cuando ella se separó del papá de su hija Emma. Pese al amor que sintieron de inmediato, su relación estuvo marcada por idas y vueltas, y algunos conflictos mediáticos. De hecho, uno de ellos fue en 2016 cuando protagonizaron un confuso episodio en la vía pública y terminó con una denuncia de la periodista en contra de Nieto.

Pese a esta grave situación, Fernanda volvió a retomar su relación con el productor y un año después se casaron por civil.

A comienzos de año, el vínculo volvió a ponerse a prueba cuando Fernanda partió rumbo a España con su hija mayor para probar suerte y darle un nuevo rumbo a su vida. Sin embargo, esto duró muy poco y a los meses regresó, ya que estaba preocupada por Jeremías, el hijo en común que tienen con Nieto.

"La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España", dijo Iglesias en LAM, reconociendo su tristeza y además su sentimiento de tener una familia rota. “Él me dijo que quería tomarse un tiempo, pero yo no creo en los tiempos así que le dije que es definitivo. Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar”, aclaró, tajante.