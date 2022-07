Fernando Burlando atraviesa un difícil momento tras la confirmación del embarazo de Barby Franco

A pesar de la buena noticia que le dio Barby Franco al confirmar finalmente que está embarazada, Fernando Burlando está atravesando un momento difícil en su vida.



El abogado no puede disfrutar al 100 por ciento la novedad de su próxima paternidad debido al problema de salud que atraviesa su querida mamá, María Lidia Basaldúa, quien está internada en terapia intensiva tras haber sufrido dos ACV.



En diálogo con LAM, Burlando habló sobre este presente agridulce. "Obviamente, una mezcla de emociones muy opuestas porque recibo muchos mensajes por mi vieja y muchísimos por este anuncio. Lo que pude observar fue mucho amor de parte de todos", contó.

"Ella es una luchadora y creo que con la ayuda de Dios podremos encaminar un poquito su vida", dijo luego sobre la situación que atraviesa su mamá.

Barby Franco reveló que haría lo mismo que Evaluna Montaner luego del parto: "Me da mucha intriga"

Evaluna Montaner ingirió la placenta tras dar a luz a su primogénita. Fue Camilo quien contó que la deshidrataron y la pusieron en cápsulas que la artista consume. Barby Franco aseguró que le da mucha intriga este tema y se informará al respecto para hacer lo mismo.



En el piso de "LAM", la artista manifestó: "Lo que sí me da mucha intriga es el tema de la placenta". Al escuchar la confesión de la pareja de Fernando Burlando, Ángel de Brito indagó: "¿Te la vas a comer?". Barby Franco respondió: "Capaz sí, me da mucha intriga. Me encanta el chinchulín, me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín".