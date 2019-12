La dura revelación de Gadys Florimonte: "Me llamo Gadys Julia porque mi papá tenía una amante"

Gladys Florimonte (61) fue al programa que conduce Andy Kusnetzoff (49) y emocionó a todos los presentes y televidentes con su relato familiar. La reconocida humorista habló del marcado vínculo con su padre y reveló detalles del maltrato que sufrió por parte de la figura masculina en su infancia.

"No era muy violento, pero era una persona muy recta. Me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre. Me subió fiebre, fue la paliza más grande que tuve en mi vida. Yo era bastante brava, me sacaba el cinto y me lo mostraba. Mi madre me quiso defender pero a ella la empujó. Lo perdoné, a medida que fui creciendo la relación no era la misma, yo lo esquivaba", expresó la comediante.

"Contante tu segundo nombre", dijo el conductor de la emisión de Telefe y ella respondió: "Me llamo Gadys Julia porque mi papá tenía una amante. Él iba mucho a Córdoba, me entero que la amante se llamaba Gladys Julia y me puso ese nombre porque yo nací en un momento en que mi viejo y mi padrino se iban de joda a Córdoba con sus mujeres. Me lo contó mi hermano. Me enteré hace poco, harán 10 años".

Luego finalizó: "Yo no se si él de repente se arrepintió de todo lo que hizo conmigo pero a mi me bajó mucho el autoestima. Me marcó muchísimo. Cada vez que íbamos a una reunión yo era la inservible. Cuando empecé a estudiar teatro, cuando él falleció me fui a la tumba y le dije ¨Vos, con todo lo que pasó, vas a ver quién soy y vas a ver que tu nombre va a ser repercusión, porque yo voy a salir adelante y voy a ser alguien¨".