Guido Kaczca incendió al candidato de Cinthia Fernández

Ayer a la mañana en "LAM", Angel de Brito contó que un joven llamado Axel Neri, azafato de Guido Kaczka en "Bienvenidos a Bordo" quedó enamorado de Cinthia Fernández luego de ver a la bailarina participando del ciclo junto a Mariana Brey. En su programa mostró fotos del musculoso joven quien le escribió por Instagram "que onda Cinthia" y lejos de esparce ella respondió "al fin aparece uno", pero, por la noche en el ciclo de El Trece, guido incineró al joven...

“Hoy veía en LAM… ¿Vos andás en algo? Estás de novio, me parece”, picanteó a Axel quien rápidamente aclaró que su noviazgo con una kinesióloga ya era historia “No, de novio no”, aseguró él, pero no dejó en claro si está viendo a alguien o no. Ya esta mañana el "azafato hot" estuvo en "Los Angeles a la Mañana" y fue entrevistado por Angel y las "angelitas".

En el piso reconoció que ver a Cinthia lo impactó y volvió a remarcar que está soltero y que tiene intenciones de conocer a la bailarina, ahora ¿ella le dará su número de teléfono para conocerlo luego de que Guido lo mandara al frente?

Mirá las fotos del galán que quiere conquistar a Fernández...