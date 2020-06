Ivana Nadal mostró todas las facetas de su cuerpo y apuntó contra quienes la critican

Desde que comenzó la cuarentena, Ivana Nadal compartió varias imágenes en Instagram en donde se la ve con poca ropa mostrando su hermoso cuerpo. Sin embargo, uno de sus últimos posteos generó gran revuelo entre sus seguidores.

La modelo mostró una secuencia fotográfica en donde se muestra en diferentes poses y actitudes, dejando ver que esto modifica cómo se el su aspecto físico y de hecho muestra esos "rollitos" que se hacen al sentarse. "Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes. En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Con y sin abdominales. Te lo merecés", escribió en el posteo.

Pero, pese al mensaje que intentó dar, algunos equivocaron su intención y de hecho muchos la criticaron dando por entendido que la morocha había mentido sobre su cuerpo en pasadas publicaciones. Por eso, Ivana decidió hacer un video en donde dejó un fuerte descargo.

"En el anterior posteo mostré que depende de si estoy sentada o encorvada se me hace un rollito, que también lo tengo. Con eso quise mostrar dos cosas: una es que quise mostrar que todavía tengo cosas que me molestan, pero no por eso me entrego a eso. Lo acepto, lo quiero y lo acaricio; pero no lo aprieto y trabajo para que se vaya", comenzó Nadal.

"Y dos, yo no les mentí, todo este tiempo fui lo que están viendo. Es lo que soy, no tengo nada que ocultar. Me muestro todo el tiempo transparente. (...) No edito, no uso filtros de Instagram, me muestro totalmente transparente. (...) Aceptá que el otro es diferente. No busques lo que te molesta de vos en otra persona para empezar a tener empatía. Enfocate en vos", concluyó apuntando con sus detractores y dándole un cosejo a sus fans.