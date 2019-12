Tras un mes de internación, Jorge Lanata habló de su salud

Tras un mes de estar internado en el instituto de rehabilitación Fleni, Jorge Lanata rompió el silencio y habló por primera vez sobre su salud. En Lanata sin filtro, ciclo en el que la conducción quedó en manos de Diego Leuco.

"Tuve un aplastamiento de una vértebra. O sea, me duele la cintura como la puta madre. Todavía no me curé pero me aprendí un montón de músculos”, contó. “Me duelen dos músculos que son el cuadrado superior y el piramidal, que están en la espalda", agregó.

"Estoy caminando mucho mejor, puedo caminar, no me duelen las piernas y eso es buenísimo. Estoy caminando con y sin bastón, unos 200 metros, que es bastante. Puedo estar acostado, porque acostado la cintura no me duele. Pero hoy no puedo estar sentado más de 15 minutos, me duele muchísimo. El problema que tengo hoy es ese", agregó Lanata.

"Acá hago de todo para tratar de que esos dolores lentamente mejoren. Estoy en estado preolimpico: hago natación, gimnasia dos veces por día y acupuntura. La última vez que hice gimnasia fue en el colegio", dijo co un tono de humor sobre la rutina de rehabilitación que realiza en el Fleni.

"Este año me internaron cuatro veces (...) Me voy a cuidar, me voy a tomar unos meses", finalizó Jorge y aclaró que en unos meses