Jorge Rial no fue a Intrusos y habló de su salud: "Tuve un susto"

Jorge Rial no participó de Intrusos este lunes y explicó las causas de su ausencia en pleno vivo. El periodista sufrió una descompensación el viernes por lo que le recomendaron reposo.

“Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”, dijo en el programa en el que fue reemplazado por Adrián Pallares.

El conductor aseguró que, después de ese incidente, decidió comunicarse con su cardiólogo. "Vieron latidos espaciados y me dijeron que tendrían que ponerme un marcapasos. Cuando te dicen eso te quedás dando vueltas como un trompo. ¡Otra vez una invasión! Me pidió que me relajara pero que me iban a poner un holter (monitor cardíaco) durante 24 horas. El resultado dio bien, por lo que lo del marcapasos está descartado”, contó.

Rial aseguró que deberán hacerle nuevos estudios. “Me pidieron reposo, así que voy a aprovechar para replantearme cosas. Fue un susto con mezcla de preexistencia y el estrés que todos tenemos”, reflexionó.