Juana Repetto reveló la fuerte noticia que recibió antes de quedar embarazada

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con un conmovedor relato. La actriz confirmó que antes de enterarse de su segundo embarazo, recibió un diagnóstico aterrador.

"Me decían que tenía problemas de fertilidad e iba a tener que hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Al par de días quedé embarazada. Gracias a la vida, un mal diagnóstico", contó la hija de Reina Reech en sus redes sociales.

"Yo venía con algunos desajustes en los ciclos y cuando nos dieron ganas de empezar a buscar, decidí hacerme análisis para chequear que todo estuviera bien. Resulta que entre los miles de resultados de las diferentes cuestiones que se analizaron, según me comenta la primera profesional que las vio, algunas hormonas tenían valores que no eran los “esperables” para una mujer de 30", confesó.

La actriz está actualmente en Vail, donde su marido Sebastián Graviotto trabaja como instructor de esquí en una importante pista de la zona. Es en este momento, que ella decidió ampliar la información para todos sus followers. "Lo que podía significar insuficiencia ovárica, menopausia prematura y varias cosas más que me dejaron muy pero muy angustiada. Sobre todo porque me dijeron que para poder quedar embarazada iba a necesitar hacer algún tipo de tratamiento. Todo esto no era correcto", agregó.

Tras la consulta con otro profesional, Repetto recibió la noticia que más esperaba. "Me hizo una eco y dijo que veía unos lindos folículos, que buscara en paz que estaba por ovular. Y primer y único mes de búsqueda, púmbate. Quedé", aseguró.