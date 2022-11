Gran Hermano: Así juraba Romina Uhrig como diputada

Gran Hermano ya tiene un mes al aire por la pantalla de Telefe y los conflictos, las historias de vida y los enredos entre los 18 participantes de la casa más famosa del mundo lograron enganchar al televidente y mantenerlo fiel, no solo al vivo con Santiago del Moro, sino también en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Romina Uhrig es una de las figuras clave de la casa.

La joven es algo así como "la matriarca de la casa", coordina a los más chicos, cocina para todos y, dicho por los mismos hermanitos, es como "la mamá de Gran Hermano".

Quién es Romina Uhrig, la ex diputada que ingresó en la casa de Gran Hermano

Romina Uhrig fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021 y actualmente vive en Moreno. “Me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, dijo Romina en su video de presentación antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

“Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma”, afirmó. Y agregó: “¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox”, agregó.

Romina Uhrig

Romina, que tiene 34 años, nació el 27 de enero de 1988 y es profesora de Educación Física. Arrancó su carrera política con cargos de responsabilidad institucional de la mano del ex intendente de Moreno y su ex pareja, Walter Festa. Estuvo en áreas de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo de la comuna.

En diciembre de 2019 asumió como diputada nacional luego de que renunciara a su banca el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Ingresó al recinto por haber integrado la lista kirchnerista de legisladores nacionales de Unidad Ciudadana de 2017 en el lugar 15.

Cómo fue la jura de Romina Uhrig como diputada antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

“Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro”, declaró Romina Uhrig durante su jura como Diputada.

Uhrig fue parte del kirchnerismo y de la agrupación La Cámpora. Su perfil de redes sociales cuenta con imágenes de distintos referentes de la organización, entre ellos, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner.