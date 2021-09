L-Gante fue papá: Tamara Báez mostró los momentos previos a la llegada de Jamaica

L-Gante y Tamara Báez viven uno de los momentos más felices de sus vidas al haberse convertido en padres por primera vez de Jamaica, la pequeña que nació en la madrugada del lunes.

A través de sus redes, el cantante de cumbia compartió algunas fotos de su beba recién nacida y se mostró muy feliz.

"Por poco no nació a las 4.20. Nació a las 4 y 29, rey", dijo el joven artista, asociando el horario de nacimiento de su hija con el código universal de la marihuana, 420, que identifica además a su música.

Previo a esto, Tamara documentó todo el momento previo al parto en donde comenzó a tener las contracciones y a realizar parte del trabajo para prepararse para el gran momento.

La joven se mostró caminando por su barrio para estimular al parto y luego en su casa haciendo algunos movimientos. Muy tranquila, luego fue el momento de llegar a la clínica y de esperar a que llegara el tiempo del parto que no tardó muchas horas. "Últimas horas con esta hermosa pequeña adentro mío", relató Tamara.

Cómo nació la historia de amor de L-Gante y Tamara Báez

Semanas atrás, “L-Gante” estuvo invitado al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand. Durante el programa de El Trece, luego de un divertido ida y vueltas con Juana Viale, el artista dio detalles desconocidos sobre la historia de amor con la madre de su próximo hijo.

El músico asistió a la grabación del programa acompañado por su mamá y Tamara Báez, su novia. La joven pareja está en la dulce espera de su beba que se llamará Jamaica. Al saber este dato, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante como conoció a su novia. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención” comenzó.

“En un momento si me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”, agregó.

