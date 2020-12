La angustia de Darío Barassi tras engordar 30 kilos durante la cuarentena

Darío Barassi vive un excelente presente laboral al mando de "100 argentinos dicen" por la pantalla de Eltrece, sin embargo también en su vida personal algo lo tiene un tanto angustiado. Es que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, engordó 30 kilos.

"Engordé 30 kilos y eso me angustia", sentenció Darío Barassi en diálogo con Gente y asimismo se refirió a la odisea de vestirse en la Argentina porque no consigue "ropa con onda" de su talla.



Por otro lado Darío Barassi confesó sentirse un privilegiado por su condición de famoso, ya que es más fácil encontrar marcas que le hagan ropa a medida: "Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", relató.



"Pero pre-Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme. Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás”, cerró Darío Barassi haciendo hincapié en la importancia de tener una Ley de Talles vigente.