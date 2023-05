La dura historia de vida de Daniela Celis: "Viví en una casilla que hicimos con mi mamá"

Daniela Celis, conmovió al público del programa “Mañanísima” al hablar de su infancia y las dificultades que tuvo que atravesar.

Durante la entrevista, Pampito y Carmen Barbieri no pudieron evitar preguntarle a Daniela sobre su pasado y cómo llegó a donde está hoy en día. La joven abrió su corazón y habló sobre la separación de sus padres y la constantes mudanzas que enfrentó con su madre y hermana.

En un momento particularmente emotivo de la conversación, Daniela reveló que, a la edad de 13 años, ella y su madre tuvieron que construir su casa desde cero con sus propias manos. “Primero viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla”, contó emocionada.

“Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar... Pero entiendo que siempre estuvimos solas”, añadió la ex "Gran Hermano" recordando esa parte de su pasado.

La dura infancia de Daniela Celis

Daniela también habló sobre la separación de sus padres y cómo su madre siempre estuvo remándola para sacar adelante a la familia.

“Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces”, dijo.

“Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”, dijo Daniela entre lágrimas mientras recibía el consuelo de Carmen Barbieri.

