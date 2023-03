Mía, la hija mayor de Romina de Gran Hermano, contó cómo vivió el reencuentro con su madre después de cinco meses sin verse. La jovencita, que terminó la primaria mientras su mamá estaba en la casa, se sinceró sobre sus emociones.

El reencuentro de Romina con sus tres hijas en Gran Hermano.

“Fue muy emocionante. Mis hermanas y yo estuvimos muy emocionadas", reveló la jovencita, quien comparte su mamá con Felicitas y con Nina, sus hermanas. "Trato de no pensarlo mucho porque me pongo a mal, pero sé que lo hace por nuestro futuro”, reconoció Mía, sobre la forma que encuentra para no extrañar tanto a su madre.

Mía en "Cortá por Lozano".

"Nosotras sabemos que también lo está haciendo por nuestro futuro", agregó la adolescente quien sueña con el momento de volver a compartir la normalidad del día a día con Romina. Luego explicó por qué su madre le recomendó que no acepte gente en sus redes sociales. "Es porque hay gente mala que puede llegar a decirme cosas feas”.

"Seguramente, cuando Romina salga les va a volver a cocinar a todos porque los chicos de la casa también van a extrañar eso. Incluso, dijeron que iban a hacer una pijama con Juli (Poggio, con quien la exdiputada se hizo amiga en el reality show)...", agregaron en el programa de las tardes de Telefe, que conduce Vero Lozano.