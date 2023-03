Analía Franchín analizó a fondo el reencuentro de Romina Uhrig con sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina, en Gran Hermano 2022 y generó polémica con su explosiva opinión.

Reencuentro de Romina con sus hijas en Gran Hermano.

Luego de ver el clip de la participante con sus niñas, Georgina Barbarossa expresó en su programa de Telefe: "Pero, ¡qué emoción! Fue muy emotivo, salvo para la señora Analía Franchín".

Georgina en el set de su programa "A la Barbarossa".

Sin vueltas, la panelista tomó la palabra: "Yo no dije que no fue emotivo. Pero uno ve las cosas desde su lugar, como lo viviría uno. Yo soy intensa, entonces es muy probable que hubiese hiperventilado, caído al piso, convulsionado. Pero yo, Analía".

"Yo la había visto a Romina tan acongojada cuando vio el video de las hijas en las Fiestas, tan partida, que pensé que no lo iba a tolerar. Pensé que se iba a ir con las hijas de la casa", continuó Franchín.

En ese marco, Analía reparó en la reacción de Nina, la hija de un año de Romina, y reflexionó: "Me pareció muy fuerte, ya sé que es chiquita, pero la más chiquitita la miraba y como que no la reconocía. Eso me dio mucha impresión".