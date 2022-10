La reacción de L-Gante tras ver a Wanda Nara y Mauro Icardi juntos

La relación entre Wanda Nara y L-Gante quedó en stand-by ahora que la mediática regresó a Turquía para estar con sus hijos y arreglar su divorcio de Mauro Icardi. En medio de esta situación, trascendió una imagen de la expareja juntos, celebrando el cumpleaños de 6 años de su hija Isabella.

Ante el revuelo que causó esta esperada imagen, L-Gante fue consultado qué le pareció ver a Wanda tan cerca de su ex. “Eh... Sí. He visto, he visto”, dijo en un móvil con "A la tarde" y agregó: “Bien ahí”, afirmó.

"¿Qué te pareció?", le insistieron desde el programa y el cantante se limitó en sus palabras: “Perfecto. Cumplen, como tiene que ser”, concluyó.



Wanda Nara habló sobre Mauro Icardi y las versiones de reconciliación tras llegar a Turquía

Wanda Nara volvió a Turquía y generó un gran revuelo sobre cómo sigue su relación con Mauro Icardi.

En medio de las versiones de divorcio, una foto de la mediática junto al futbolista en el cumpleaños de su hija Isabella, despertaron versiones de reconciliación; sin embargo, la empresaria se encargó de aclarar que sigue separada.

Wanda se puso en contacto con Luli Fernández, quien en "Socios del Espectáculo" contó: "Estoy hablando con Wanda, le pregunté por la foto y si volvieron con Mauro y me responde: 'Es el cumple de mi hija'", contó la panelista.

Y luego, Nara le dijo una frase determinante: "Es un rotundo no (su reconcialiación con Icardi) y no voy a tener más bebés", fueron las palabras que la mediática le pronunció a Luli dejando en claro que sigue separada.