La teoría de Mica Viciconte sobre la "mala onda" con Jimena Barón en "La Academia"

Mica Viciconte no tiene pelos en la lengua y en su último paso por "La Academia" se quejó del trato que recibió por parte de Jimena Barón en su devolución.



Todo comenzó en una charla en "Los ángeles de la mañana" en donde Ángel de Brito le comentó que este año el jurado de ShowMatch la quiere más que en otros momentos de la competencia en donde la novia de Fabián Cubero ha participado. “Nunca me sentí tan querida, todos me tiraban flores, menos vos Ángel”, bromeó Viciconte y agregó picante: “Me quieren pero no sé si Jimena, viste que me ignoró, no sé si se dieron cuenta”.



En ese momento, la participante del certamen reveló por qué cree que existe esta "mala onda" con la jurado de "La Academia". “Para mí porque trabajo con el Tucu López, quizás, yo empecé a unir hilos. Sentí como que no me dio ninguna devolución de nada, era como raro. Pero bueno me fui contenta, la verdad la pasé re bien”, cerró.

Jimena Barón sobre su relación con Pampita: "La amo, ella me banca en todas"

Con su incorporación a “La Academia”, Jimena Barón y Carolina Pampita Ardohain se volvieron íntimas, tal como lo reconoció la artista ante la consulta de sus seguidores sobre el vínculo que la une con la conductora.

"¿Cómo te cae Pampita?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram. "La amo, me banca en todas y yo a ella", respondió “La Cobra”.

Jimena es una de las figuras de “La Academia” y, desde el inicio, fue una de los jurados más filosos y exigentes.

