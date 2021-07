Feliz y enamorada en pareja con el músico Pablo Mainetti, con quién está desde hace seis años, Laura Oliva de 50 años sorprendió al confesar en medio de una entrevista para A24 que si bien la relación con el bandoneonista del Quinteto de la Fundación Piazzolla que no desean ser padres.

“No sentí ser madre después de los 45. Yo quería mucho armar un proyecto de familia, que es lo que tenemos. Por más que no seamos una familia tradicional que no tiene hijos y que no los va a tener, que ha tomado la decisión de no tenerlos, pero sí sin dudas somos un proyecto de familia”, argumentó.

“Tomamos la decisión. No fui sola. Siempre digo que cuando yo pude haber evaluado el hecho de tener hijos, no me encontré con la persona indicada, y cuando me encontré con la persona indicada ya era tarde”, se sinceró

“Ahora gracias a la ciencia nunca es tarde. Había que hacer muchas cosas. Nosotros nos conocimos a los 44, los dos tenemos prácticamente la misma edad y obviamente, primero había que afianzar la pareja. Cuando se pudo haber empezado a pensar en algo en particular en ese sentido yo ya tenía 46, 47 años hubiera tenido que ser con un tratamiento, la verdad que no lo sentí”, cerró.

Laura Oliva confesó que abandonó la posibilidad de ser madre junto a su pareja.

Laura Olliva ya no quiere ser mamá.

FL