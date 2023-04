Lola Índigo causó revuelo con su canción en donde habla de Lali Espósito y su encuentro: "Siempre volverá"

Lola Índigo es una estrella española que está pegando fuerte en nuestro país. La cantante comenzó a sonar con fuerza luego de que se conociera que mantuvo un affaire con Lali Espósito.

Recientemente, Lola fue invitada a participar del remix de la canción "M.A" de BM y sorprendió con una tremenda letra que los fans inmediatamente vincularon a Lali, quien previo a esto le había dedicado la canción N5.

Qué dice la canción que Lola Índigo le dedicó a Lali Espósito

"¿A esa tía qué le pasa? Me tiene en mejore', no me contesta al WhatsApp. Y ella e' mi leona, ya no quiero un Mufasa. Superestrella, la buscaba la NASA, yeah-yeah", comienza cantando Índigo.

Luego, continúa con detalles de la persona en cuestión y de aquel encuentro íntimo que tuvieron. "Ella e' de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita e' linda con o sin maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje".

Por último, finaliza con un tremendo mensaje: "Ere' ese problema que siempre volverá, siempre volverá, ah, ah".

Cómo se conocieron Lola índigo y Lali Espósito.

Después de que la ex Casi Ángeles sacará a la luz la canción "N5", los fanáticos empezaron a especular un romance que tuvo Lali con una mujer y que sería la cantante española.

En el momento que lanzó la canción sobre el famoso perfume de la marca Channel, Lali Esposito habló sobre la relación que tiene con Lola: "De cierta manera sí es para ella. Es una historia larga, por eso digo que de cierta manera sí, pero sí. Es una de mis personas favoritas". En el video que se filtro se puede ver a las dos cantantes bailando muy pegadas cuando suena las estrofas de N5, Mariana aprovecha la situación y sin miedo a quedar en evidencia frente al público le dice al oído: “Era por vos, eras vos, eras vos”.

VO