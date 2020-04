Luisa Drozdek relata cómo vive el aislamiento junto a su marido, su hija y su madre

Madre primeriza, Luisa Drozdek dice que está "embobada" con su hija Delfina, fruto de su amor con su marido, Hernán Nisenbaum. Y no es para menos, la pequeña Delfina de 8 meses se lleva los mimos de todos y la atención de sus padres. Aislada desde que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena obligatoria, la actriz de Millennials y conductora de TNT Sports estaba brillando en su primer protagónico junto a Luis Luque en la obra "La cosa no funciona", de Woody Allen pero el avance del Coronavirus la obligó a tomar las medidas necesarias para protegerse.

Junto a su marido, antes de que comience las restricción tuvieron la idea que Lucía, la joven madre de Luisa pase la cuarentena con ellos y en diálogo con CARAS Digital, la actriz contó cómo viven esta momento tan particular que atraviesa no sólo el país, sino el mundo entero: "La verdad es que yo la cuarentena la estoy disfrutando dentro de lo terrible que es estar aislada, para poder estar con mi familia y no perderme ni un segundo de Delfi que ya está enorme con sus 8 meses. Es terrible lo que está pasando y cada persona que muere o se infecta es un dolor que nos llega a todos, pero hay que poner energía positiva y pensar que juntos vamos a salir adelante", comenzó diciendo y amplió...

"Yo no salgo de casa, el que va y hace casi todo es Hernán que es un sol de persona y nos cuida a todos. Además tengo a mamá que es una genia, se vino a casa y me ayuda a mantener el orden, a limpiar, a entretener a Delfi. Esto nuestra generación no lo vivió nunca así que estamos aprendiendo a llevarlo adelante. Trato de estar lo más feliz y positiva posible y en movimiento todo el tiempo. Hago juegos con la gorda, organizo las comidas y todo mi foco está en que mi familia y yo estemos bien y aprovechando, claro está para siempre reflexionar sobre uno mismo y los demás", concluyó.