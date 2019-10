Malala Artola: "Mis seguidores me piden consejos para hacer viajes con sus hijos"

Malala Artola es una de las mamás influencers más top de las redes sociales. Ella siempre da sus tips de belleza y eleva el Glamour a otro nivel. Junto a Isabel, Helena y Felipe, la experta en moda se suma a las celebraciones por el "Día de la madre".

"Miles de mis seguidores no saben que soy mamá, o no se imaginaron nunca que tengo tres hijos. Es por eso que en mi último viaje, muchas madres me pidieron consejos para realizar actividades con niños en diferentes parte del mundo."aseguró ante CARAS.

¡Mirá el video completo!