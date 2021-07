Mar Tarrés y su coach se enfrentaron en la noche del viernes de ShowMatch 

En su paso por La Academia, Mar Tarres tiene que enfrentar diversas polémicas en cada gala. Tras los alagos recibidos en su peformance de la disciplina disco, vivió la emoción de la sorpresa de Marcelo Tinelli, quien trajo al estudio a su abuela Olga, Mar terminó la gala de este viernes involucrada en un nuevo escándalo.

Junto a su coach, Judith Kovalovsky, protagonizaron un duelo de acusaciones cruzadas, donde una de ellas termino llorando. Fue durante la sentencia, cuando Marcelo Tinelli revelaba los votos secretos de Hernán Piquín, y Tarrés solo necesitaba un punto más para asegurarse el paso a la siguiente instancia. En esta ocasión, el problema que enfrentó Mar nada tenía que ver con el jurado, sino más bien con su equipo de baile, que horas atrás había confirmado la periodista Mariana Brey en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana.

“Quiero que haya buena onda, buena energía entre ustedes” dijo el conductor Marcelo Tinelli, mientras Mar y Judith se enfrentaban con los ojos llenos de lágrimas. Rápidamente la coach tomo el micrófono y empezó a decir: “Estamos laburando en eso. Cuando pasa mucho tiempo y uno tiene diferentes formas de trabajar cuesta un poquito”.

Tarrés sumó su versión a la conversación: “Ayer Mariana (Brey) filtró la información de que yo lloraba en los ensayos porque no me salía un paso. Me puso mal porque nunca lloré por eso”, y agregó preguntando “¿Cómo se filtra la información de que he llorado? Lloré en confianza, con gente que hoy considero que son mi familia”, mientras las cámaras enfocaban a su coach.

Quien más se sumó a la polémica fue el conductor de LAM y jurado de La Academia, Ángel de Brito diciendo: “Lo que contó Mariana no fue lo del llanto, sino que llegabas un poco tarde a los ensayos. Una o dos horas tarde”. La participante reconoció que tuvo la mala suerte de llegar unos minutos tarde en algunos ensayos y explicó que esto ocurrió por motivo de un accidente doméstico de su bailarín Franco Mariotti, y por el tránsito de la capital federal: “Se quedó encerrado en su casa. Como él me pasa a buscar y venimos juntos a Don Torcuato a ensayar, una vez llegamos muy tarde porque tuvo que esperar al cerrajero”.

Mientras tanto, Ángel le consultó sobre la onda de Mar y su coach, y con más lagrimas ella le contestó: “Lo de llegar tarde no me interesa, porque es mentira. ¿Pero quién sale a contar que yo lloré? Porque cuando lloré y hablé con ellos, hablé de mi papá, de mi familia, de que extraño. ¿Quién me salió a traicionar? Porque acá las paredes no hablan”.

Contenida por las jefas de coach Lolo Rossi y Eugenia López, Judith hizo su descargo: “Me pongo mal. Yo trabajo hace muchos años acá y nunca tuve un problema ni esta exposición. Estoy todos los días lista para el ensayo y todos los asuntos los charlamos en privado. Yo me manejo con respeto, llego a horario y todo lo que pasa en los ensayos, las llamo a las chicas porque ellas son mis jefas y tienen que saber qué pasa. A veces estamos esperando y pasa un tiempo y todos preguntan ‘¿dónde está Mar?’ y yo no lo sé, entonces no puedo ayudar a mi grupo. Eso es lo que pasó”.

Finalmente, en el cruce más tenso de la noche del viernes, Mar Tarrés aseguró que su coach fue quien filtró la información de que llegaban dos horas tardes al ensayo. Judith se defendió diciéndole que no tenía idea de que hablaba, y Tarrés le contestó molesta: “Me echaron la culpa a mí y eso sale en todos los medios y me perjudica muchísimo”.

Dando por terminado el ida y vueltas entre las compañeras, Lolo Rossi intervino exculpando a su colega y diciendo: “Judith no fue”.

Mar Tarrés rompió en llanto por la sorpresa de Marcelo Tinelli:

La pandemia de coronavirus separó familias. Muchos tienen seres queridos a la distancia y por las restricciones, no pudieron reencontrarse con ellos en mucho tiempo. Ese es el caso de Mar Tarrés, que desde que arrancó la pandemia no veía a su abuela Olga, de 81 años. Por este motivo, desde la producción de ShowMatch La Academia decidieron sorprender a la participante y llevaron a la abuelita al piso. Marcelo Tinelli le dio la mejor de los regalos a la empresaria y modelo plus, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

Tras el feliz momento, la joven hizo un sentido posteo en su cuenta de Instagram. "Voy a guardar este día para siempre en mi corazón. Gracias Marcelo y a toda la producción no se imaginan lo que nos amamos con La Gladys", comenzó.

Luego, Mar Tarrés le agradeció a Marcelo Tinelli: "No tengo palabras para agradecerte me cumpliste el sueño de trabajar en la tele y ahora me traes a la mujer que más amo", cerró junto a una foto en la que se la puede observar muy emocionada en brazos de su abuela y junto al conductor.

