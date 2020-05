Marcela Tauro rompió el silencio tras su pelea con Rial y reveló su futuro en Intrusos

Desde que se desató el conflicto entre Marcela Tauro y Jorge Rial debido a un furioso cruce en Intrusos, la continuidad de la histórica panelista en el ciclo de América está en duda, y muchos son los que aseguran que la periodista no quiere continuar.

Sin embargo, en medio de la polémica, Tauro decidió romper el silencio y en una charla con el sitio Ciudad Magazine, habló sobre las versiones que circulan sobre su partida del programa. "Nadie me ofreció nada porque aún no me reuní con nadie. Tiran cosas", dijo la panelista en referencia a quienes aseguraban que le habían ofrecido trabajar en el ciclo de Guillermo Andino.

Luego, consultada sobre su relación con Jorge Rial, Marcela aseguró: "Por favor. Trabajé con Jorge 17 años... Jamás diría algo así. Porque si bien era conocida cuando empecé, hoy soy quien soy también gracias a él y al lugar que me dio". Además, agregó: "Mirá, yo no hablaré mal de Jorge porque me dio también un lugar importante en el programa y me dejó ser. Lo juro".

Por último, sobre su posible salida de Intrusos, la periodista fue tajante: "¿Vos en la empresa que trabajás definís de un día para el otro? Vas a darte cuenta que no te miento. No tengo novedades", cerró.