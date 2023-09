En una reciente aparición en el popular programa "No está todo dicho", Marcela Tauro compartió detalles inesperados sobre su vida amorosa luego de separarse de Martín Bisio, su pareja por siete años.

En la charla que mantuvo con Guido Kaczka, conductor del ciclo radial, Marcela fue consultada por su presente sentimental y sobre si estaba saliendo con alguien. "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero", confesó con su característico sentido del humor.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Kaczka continuó su interrogatorio. "¿Te estás hablando con alguien o no?", insistió. La periodista respondió de manera enigmática: "Con el dinero me hablo... Sí, hablar me hablo con medio país... Con alguien que vos conocés mucho", confirmó Tauro.

Marcela Tauro y sus pretendientes

Kaczka, sin perder la oportunidad de profundizar en el tema, siguió preguntando: "¿Te estás hablando con alguien que conozco mucho?".

En respuesta, Tauro ofreció una pista que solo aumentó el misterio: "Es conductor, no actor. Y hay un político también".

VO