Marcela Tauro se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a que hace una semana perdió a su madre Carmen, además de que recientemente anunció su separación de Martín Bisio, luego de siete años en pareja.

La periodista regresó a Intrusos luego de unos días de ausencia y habló sobre cómo se encuentra actualmente: "Sinceramente, estoy tranquila porque siento que ella se fue en paz, se fue como quería, sin darse cuenta, la verdad es que me quiero quedar con lo lindo que vivimos, lo mucho que la disfrutamos con mi hermana y también mi hijo Juan Cruz".

‘’Me llamó la mujer que trabaja en casa que es como mi hermana. Fue duro porque me agarró con mi hijo de viaje con el colegio’’, comenzó explicando sobre cómo se enteró la muerte de su madre y continuó: ‘’Se fue a Europa y había estado hasta el día anterior con mi hermana que vive en Suecia, pero justo se fue a otro lugar y mi hermana se fue de vacaciones con su marido a España, no sabía cómo decirle a mi hijo, el papá de Juan Cruz y sus otros hijos se pusieron a disposición, me contuvieron mucho al igual que todos mis compañeros’’, expresó Marcela, además de agradecerle a su amigo Marcelo Polino.

Marcela Tauro y su madre Carmen

Cuál fue el gesto que tuvo Martín Bisio, expareja de Marcela Tauro

Luego, reveló la gran ayuda que le brindó su expareja Martín Bisio ya que encontró refugio en él: ‘’Yo había contado ese lunes que me había separado después de 7 años, lo que no me esperaba era que después falleciera mamá. Él se vino volando para acá y luego me fui a Rosario con él y con su familia porque no querían que estuviera sola, fue muy lindo porque si bien no volvimos, me sentí muy contenida’’, contó la panelista, quién ahora para enfrentar el duelo junto a su hijo, que volverá próximamente de su viaje con amigos y el colegio.

Marcela Tauro y Martín Bisio

"No digo que no llore ni tampoco que no me ponga mal, pero siento que lo puedo vivir en paz, rezo mucho para que su alma se eleve pero yo sé que se fue en paz", cerró Marcela Tauro sobre la pérdida de su madre Carmen.

D.M