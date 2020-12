Mariana Brey reveló que Claudia Villafañe recibía una gran suma por no mostrarse en pareja

Bomba en "Los Angeles a la Mañana" de la mano de Mariana Brey quien reveló un pacto secreto entre Diego Maradona y Claudia Villafañe. La historia que contó se remonta a cuando el astro inolvidable vivían en Cuba y en teoría ambos estaban separados de hecho. Según contó la periodista, el exmatrimonio habría firmado un acuerdo en el que Claudia guardaba silencio y no se mostraría con otra pareja a cambio de 60 mil dólares mensuales (en época de 1 a 1) lo que hoy serían 9 millones de pesos.

"Claudia viajó a Cuba en una oportunidad concreta, que no me acuerdo ahora, para cerrar un acuerdo de palabra, hablado, donde ella empezaba a percibir un importe mensual porque ellos ya estaban separados de hecho. Por eso Claudia no podía mostrar ninguna pareja si la tuviera, y de ahí lo de Taiana que fue posterior, y donde Maradona podía hacer lo que quisiera", explicó.

Brey recibió algunos cuestionamientos por su versión y aseguró: "No es mentira. Confío ciegamente en la persona que me lo contó. No, te juro por Dios que no. Maradona podía hacer lo que quisiera, y Claudia sabía todo lo que hacía Diego, las mujeres que viajaban a Cuba… Ella estaba al tanto de todo”, agregó Brey.