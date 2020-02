Maxi Iglesias dio detalles de su relación con Viviana Saccone

Desde su llegada a la Argentina, Maxi Iglesias se convirtió en centro de las noticias por dos motivos: primero por su gran performance en Separadas y en segundo lugar por un supuesto romance con su compañera de tira, Viviana Saccone, con quien compartieron una salida que encendió las alarmas en torno a un posible affaire entre ellos.

El actor habló al respecto: “He ido al teatro con todos mis compañeros. Respeto lo que pasa aquí pero no lo comparto de enseguida sacar punta a cosas y armar una pareja cuando no no existe. Viví es una compañera estupenda y majísima. Fui a verla a su obra de teatro, igual que he ido a ver a todos mis compañeros”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Me siento afortunado porque casi todos me han ofrecido un plan, me han sacado a sitios. Hemos ido a cenar y me siento privilegiado, y obviamente no voy a decir que no a nadie por el hecho de que van a pensar o si me van a formar una relación”.

“No soy mucho de desmentir rumores. Es un error desmentir o salir a aclarar. Si cada vez que estoy en la calle con alguien, imaginate, tendría que vivir aclarando cosas”, cerró al respecto.

Consultado por su elección para venir a trabajar a Argentina, Maxi afirmó: “Estamos grabando las últimas escenas en Separadas y muy contento con la experiencia. He aprendido muchísimo. Tenía ganas de trabajar en Argentina. Es un país que quería visitar. Por suerte o por desgracia no me lo había permitido hasta ahora. Era una cuenta pendiente venir acá”.

“Antes me paraban en la calle por Velvet y ahora lo hacen por Separadas, es un orgullo para mí. Es muy gratificante y un plus que tenemos en este trabajo”, manifestó, contento con su presente laboral.