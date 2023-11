La tensa relación entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, es un tema recurrente, y ahora, Melody Luz, la pareja del mediático también entró en el conflicto.

La bailarina habló como nunca sobre su suegra y reveló lo que necesita para mejorar su relación con la controvertida madre de su pareja.

La historia se remonta a un momento delicado en la vida de la pareja, cuando estaban a punto de dar la bienvenida a su hija Venezia. En medio de esta situación, Mariana Nannis exigió que Alex Caniggia y Melody Luz abandonaran el departamento en el que vivían, generando un fuerte malestar en la joven pareja.

En una reciente entrevista en "A la tarde", Melody Luz expresó sus sentimientos con respecto a esta situación. "Estaría bueno que me pida disculpas, no las espero, pero estaría bueno después de que nos echó como lo hizo. Si hace eso, está todo ok", compartió la bailarina.

La tensión entre Melody y Mariana Nannis

"Creo que faltó comunicación. Con solo cuatro días de anticipación nos dijo que nos teníamos que ir, y yo estaba a punto de dar a luz", explicó Melody, subrayando la falta de entendimiento en ese momento crítico.

La bailarina también señaló su apoyo a la decisión de Alex Caniggia de relacionarse más con su padre que con su madre. "Si Alex ahora se quiere relacionar con su papá y no con su mamá, lo apoyo en sus decisiones. Él tendrá sus razones, siento que hay mucha historia de varios problemas acumulados entre ellos", afirmó.

La bailarina compartió que Mariana Nannis aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su nieta, pero resaltó que Claudio Paul Caniggia mostró interés en ver a la bebé, gracias a la gestión de Sofía Bonelli, la pareja del exfutbolista. "Fue un momento de mucha emoción que quiero guardar en mi retina, fue muy hermoso", concluyó Melody Luz.