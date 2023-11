Alex Caniggia se encuentra en estos momentos en España, debido a su participación en Gran Hermano Vip, lo que lo llevó a tomar la decisión de trasladarse durante un par de meses a Europa y alejado de su familia, Melody Luz y su hija de pocos meses de nacida, Venezia. Sin embargo, el día de ayer salió a la luz que fue expulsado de reality y dicha información generó preocupación, ya que no brindaron los motivos.

Fue desde la cuenta de X, del programa GH, anunciaron la determinación: ‘’Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Alex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso’’, escribieron. Según las redes, sería a raíz de una fuerte pelea de los participantes.

El comunicado de Gran Hermano Vip de España

Luego, el tweet continuó: ‘’En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligar a tomar esta decisión’’, finaliza el comunicado. Por lo que esta noche se sabrá las verdaderas razones de la prematura salida del hijo de Mariana Nannis de Gran Hermano Vip de España.

Qué dijo Melody Luz sobre la expulsión de Alex Caniggia en Gran Hermano Vip de España

Por otro lado, el medio GENTE, se comunicó con Melody, esposa de Caniggia: “Todavía no me comunique con él así que no sé qué pasó’’, explicó, visiblemente preocupada acerca de su pareja y que seguirá intentando contactarse para esclarecer la situación y que sucederá en los próximos días.

Alex Caniggia y Melody Luz

Finalmente, Melody Luz expresó: ‘’Todavía no sé si es verdad’’, confesó, en relación a que puede ser un rumor que surgió en redes sociales, puesto que, hasta no escuchar la palabra de Alex Caniggia, no estará del todo segura sobre la noticia de expulsión de Gran Hermano de España.

D.M