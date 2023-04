Mica Viciconte rompió el silencio sobre la venta de canjes: "Me quisieron hacer un mal"

Mica Viciconte se vio envuelta en una polémica cuando aseguraron que vendía los productos que le llegan de canje a través de un grupo de WhatsApp de vecinos del barrio en donde vive.

Ante las especulaciones sobre esta situación, la pareja de Fabián Cubero decidió romper el silencio y aclarar los tantos.

"Primero, los canjes que haga, o la publicidad que haga, es un trabajo como cualquier otro. Y yo no estoy vendiendo los canjes. Están confundiendo", dijo en una nota para LAM y que comentaron en el programa de Carmen Barbieri.

"Hay un montón de cosas que Luca crece y no las uso. Como cualquier ser humano, vendí algunas cosas y salieron a matarme. Pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice. Está mal aplicado cómo lo dijeron: 'Vende sus canjes'. No, están errados", aclaró Mica.

Mica Viciconte contó cómo se maneja el grupo de WahtsApp donde ofertó sus artículos

En sintonía con lo que venía explicando, Mica Viciconte precisó que existe un grupo de vecinos en donde varias personas comparten sus emprendimientos y venden sus cosas. "Y me parece que está buenísimo que cada uno pueda sacarle fruto a eso", aseguró la panelista.

"A mí no me molesta que en el grupo escriban. Venden un montón de cosas, y charlamos, y está todo bien. Puse eso, lo vendí. Fueron 3, 4 cosas. ¡No es para tanto!", siguió Mica en su contundente descargo.

Además, la modelo habló sobre por qué decidió vender algunas de las cosas que le llegan por su trabajo: "En mi casa no puedo tener 250 cosas porque no me entran. Imaginate que el nene duerme en la habitación conmigo, no tengo habitación para el nene. Y tengo que ir renovando porque las cosas no me entran".

