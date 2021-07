La historia de More Rial con Silvia D'Auro, su mamá adoptiva, tiene un nuevo capítulo. Después de varios meses de silencio, la hija de Jorge Rial volvió a arremeter contra la empresaria y confirmó que la denunciaría penalmente.

"Yo no tengo contacto pero la Justicia se va a encargar. Yo ya le pedí a mi abogado para que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante once años", dijo More Rial ante la pregunta de uno de sus seguidores.

"Hace once años desapareció y dejó a dos menores básicamente con su papá que, gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad que terrible hija de pu...", siguió.

Pero después de este descargo, la joven compartió un nuevo mensaje que decidió borrar. “Si existe una justicia divina va a tener que responder, pero por ahora voy a hacer que pague en Tribunales. Finaliza la feria judicial y mi abogado tiene instrucciones de iniciar el juicio lo antes posible”, dijo ante la pregunta de uno de sus seguidores.

More Rial compartió un mensaje contra su mamá que después borró.

Pero después de estas duras palabras, desde Paparazzi informaron cuál fue la reacción de Silvia D'Auro, al enterarse de estas declaraciones. Tal como expresaron en la publicación, la ex de Jorge Rial no hizo declaraciones al respeto y decidió mantenerse al margen de los dichos de More Rial.

La reacción de Silvia D’Auro, la mamá de More Rial

Silvia D'Auro decidió alejarse de la vida de Rocío y More Rial en 2011 cuando confirmó su separación con Jorge Rial. A pesar de haber realizado algunas fuertes revelaciones sobre su vida en pareja, la agente publicitaria se alejó del mundillo mediático para iniciar una nueva vida.

Silvia se mudó a San Martín de los Andes, según informó la revista Paparazzi. Tal como cuenta la publicación, D’Auro tiene una radio online en esa ciudad pero mantiene una oficina en Palermo donde se dedica al mundo publicitario.

Silvia D'Auro mamá de More Rial.

