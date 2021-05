Morena Rial contó por qué no fue a vacunarse a Miami con Jorge Rial

La decisión de Jorge Rial de vacunarse en Miami generó una fuerte repercusión y muchos cuestionaron su actitud.

El periodista habría criticado a quienes tomaron la determinación de viajar para aplicarse la dosis norteamericana pero decidió hacer lo mismo por pedido de su familia.

Ahora, mientras espera volver a su trabajo en TV Nostra, fue su hija More Rial quien contó por qué no viajó a Estados Unidos para acceder a la dosis de la vacuna norteamericana. "¡Yo quiero ir! Pero todavía Francesco no tiene la visa...", comentó en sus redes sociales.

A pesar de que puede acceder a la Visa si realiza el trámite, requisito fundamental para poder ingresar a USA, la joven cantante aseguró que no quiere hacerlo sola. "Y si bien él se podría quedar unos días con el papá, ninguno de mis amigos tiene visa. Así que para ir, sola no...", sentenció.

Jorge Rial generó confusión cuando habló de la vacunación de su familia

Después de la repercusión por su vacunación, Jorge Rial reveló los motivos de su decisión y generó confusión en su familia.

"Me pegó muy cerca, estamos todos esperando. Ya no aguantaba más, tenía mucho miedo, así que acá estamos", dijo en su programa TV Nostra y se refirió a la situación del clan completo.

"Ellos ya están vacunados. El único que quedaba era yo", disparó provocando más incertidumbre sobre la situación de Morena.

Sobre este malentendido, Romina Pereiro salió a aclarar sobre estos dichos. "Me dijo que quiso decir que está inmunizada y se equivocó. Yo estoy vacunada. Trabajo en un centro médico con pacientes de riesgo", contó la nutricionista.

