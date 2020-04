Natalie Weber le compró a su hija, Mía, una bebe de juguete igual a ella de niña

En medio de la cuarentena y aislamiento obligatorio debido al avance del Coronavirus en la Argentina, Natalie Weber tuvo una genial idea para entretener a su hija, Mía, fruto de su amor con el futbolista de Boca Juniors, Mauro Zarate y también, por qué no, se dio un gusto personal. Por medio de entrega a domicilio, la modelo y panelista encargó y recibió un bebé de juguete exactamente igual a su pequeña cuando era bebé.

Según contó Weber en su cuenta de Instagram donde subió las fotos de su hija con la bebe totalmente encantada, fue un "flash" ver la muñeca de lujo y compararla con fotos de Mía cuando era chica: "Así de emocionados estamos con esta bebita hermosa que hoy nos llego. Les cuento que logramos tener una réplica de Mía en bebé.... Siempre dije que crecen tan rápido que muchas veces me paso horas mirando sus fotos y vídeos de cuando eran chicos", comenzó escribiendo ella.



Luego relató la experiencia que fue para su hija: "Para Mía fue un momento único encontrarse con su réplica, me hace preguntas de cuando ella era así de chiquita y vemos las fotos juntas y más se emociona. Sin dudas no pudo haber recibido mejor sorpresa que esta! Gracias Ana Por que se que fue un desafío enorme hacer esta bebé, y por todo el amor que le pusiste, sin amor no hubiera salido tan perfecta", agradeció.